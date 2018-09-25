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ديني

أمين الفتوى يوضح مشروعية تغسيل الميت بواسطة شخص غير مسلم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل الميت فرض كفاية على المسلمين، أى إذا فعله البعض سقط التكليف عن الباقين.

وأضاف، أمين الفتوى فى برنامج "فتاوى الناس"، أن الجميع إذا أهملوا غسل الميت وتركوه، أثموا جميعا وتحملوا الوزر، منوها بأن أقل الغسل أن يستوعب الماء جسد الميت كله، ولا يشترط النية لغسل الميت، ويكون الغسل فى سترة عن الناس أى لا يوجد إلا المغسل ومن يعاونه احتراما للميت.

وأشار إلى أن الأفضل أن يقوم بتغسيل الميت المسلم، منوها بأنه إذا لم يتوافر ووجد غير المسلم فلا حرج فى قيامه بالغسل.

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