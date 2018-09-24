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فن

إلهام شاهين ومحمد عبد العزيز في عزاء سمير خفاجي.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:30 م
إلهام شاهين في عزاء
إلهام شاهين في عزاء سمير خفاجي
محمد بدران - صلاح مهدى
وصل منذ قليل، المخرج محمد عبد العزيز، والفنانة إلهام شاهين، وفاروق فلوكس، مصطفى هريدي، ومحمد رشاد، للمشاركة في عزاء الكاتب المسرحي والمنتج سمير خفاجي في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، ويتلقى العزاء عدد من الأسرة والأصدقاء.

يذكر أن المنتج الكبير سمير خفاجي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وخفاجي هو منتج ومؤلف مسرحي، ساهم منذ ستينات القرن العشرين في تأسيس العديد من الفرق المسرحية، كما شارك مع بهجت قمر في كتابة بعض من أنجح مسرحيات الثنائي فؤاد المهندس وشويكار مثل "أنا فين وأنت فين" 1965، و"سيدتي الجميلة" عام 1969.
إلهام شاهين ومحمد عبد العزيز في عزاء سمير خفاجي.. صور
إلهام شاهين ومحمد عبد العزيز في عزاء سمير خفاجي.. صور
إلهام شاهين ومحمد عبد العزيز في عزاء سمير خفاجي.. صور
إلهام شاهين ومحمد عبد العزيز في عزاء سمير خفاجي.. صور
إلهام شاهين ومحمد عبد العزيز في عزاء سمير خفاجي.. صور
إلهام شاهين ومحمد عبد العزيز في عزاء سمير خفاجي.. صور

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