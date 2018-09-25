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مرأة

الحب والخجل وتواصل العيون.. مواصفات تجذب الرجل للمرأة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أكد الدكتور أبو بكر مصطفى خبير التنمية المستدامة واستشاري العلاقات الأسرية، أن هناك عددا من الصفات في المرأة تجذب الرجل، وتجعله يحبها، ويقبل على الزواج منها.

وقال "مصطفى " إن المرأة هى سر سعادة الرجل، والرجل لا يدرك رجولته إلا فى عيون المرأة، ولا يكون سعيدا إلا معها، وينجذب الرجل للمرأة بسرعة، فالرجال عادة يبحثون عن المرأة الجميلة، فوجودها يسعدهم ويشعرهم بالجمال.، لافتا إلى أن من أبرز الصفات التى تجذب الرجل للمرأة، هى "المرأة ذات الروح الجميلة التي تجذب جميع الناس وكل من حولها لها، وتشعر بالسعادة مع نفسها وترسل سعادتها لهم ما يجعلهم يشعرون بالسعادة في وجودها".

وأضاف "مصطفى" فى تصريحات لـ(صد البلد ) هى المرأة التى تشعر الرجل بضعفها فى وجوده، فضعف المرأة سر قوتها، فالضعف فى الحب هو الاحتياج للاحتواء من قبل الطرفين، مشيرا إلى أن الخجل دائما ما يجذب الرجل للمرأة.

وينجذب الرجل للمرأة غير الثرثارة التي يشعر أنها تقول ما قل ودل، ينجذب للمرأة التي تتناسب لغة جسدها مع الموقف لا أكثر ولا أقل، كما يعشق الرجل المرأة التي تتمتع بالقدرة علي الإصغاء وعدم مقاطعة كلامه وقطع حبل أفكاره أثناء حديثه إليها، والتى تتمتع بالصمت الإيجابي أثناء استماعها لحديثه، وليست المتصفة بالصمت السلبي وشرود الذهن والسرحان أثناء حديثه، وكذلك التى تحرص على كتم أسراره .

وتابع "مصطفى " أن الرجل يعشق المرأة التى تظهر له الحب والاحتواء والحنان والاحترام فى عينيها ونظرتها له، فمرة تظهر الحب ومرة الطيبة والتسامح والحنان .

وأشار إلى أن الرجل يحب المرأة ذات الصوت الهادئ الخافت العذب الجذاب، فهذا يثير شغفه بها، والمرأة التى تتمتع باهتمام مظهرها خارج وداخل المنزل، يحب المرأة اللبقة التي لها قدرة علي الكلام بشكل لائق ومفهوم ومحدد الأفكار، حتى فى تربية الأطفال، وتعاملها مع عائلتها.

وأوضح كذلك أن الرجل يحب اهتمام المرأة به وإثنائها علي أفعاله وأقواله ومدحها له دائما أمام الناس وبينه وبينها ،و أكثر شىء يجعل الرجل يتمسك بهذه المرأة هى التى يشعر أن بينه وبينها توارد الخواطر فى الفكر ونظرات العيون، وأن يشعر بصدي كلماته لديها وكأنهما يتبادلان طرفا الحديث وتواصل العيون بينهما،وتوارد الخواطر فى التخطيط للمستقبل .

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