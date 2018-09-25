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أخبار العالم

تيريزا ماي تجهز للإفراج عن موظفة إغاثة محتجزة في إيران

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ستفتح ملفًا حساسًا خلال لقائها المرتقب مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته، أمس الاثنين، إن ماي ستطالب روحاني بالإفراج عن موظفة الإغاثة الإيرانية المحتجزة، نازانين زغاري، والتي حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات في إيران.

وتسعى بريطانيا للإفراج عن زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز، بعد أن ألقي القبض عليها في أبريل 2016 في مطار بطهران عندما كانت في طريق عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.

وأُدينت زغاري بالتآمر للإطاحة بمؤسسة رجال الدين في إيران، وهي تهمة نفتها عائلتها والمؤسسة، وهي المنظمة الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن وكالة "رويترز" للأنباء.

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