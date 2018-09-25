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أخبار العالم

الصين: الحرب التجارية ستضر بمصدري أمريكا وتخلق فرصا لآخرين

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
رويترز
قال نائب وزير التجارة الصيني إن بلاده مضطرة للرد على الولايات المتحدة في نزاعهما التجاري، وإن المصدرين الأمريكيين بمن فيهم موردو الغاز الطبيعي المسال سيتضررون "بالتأكيد".

وقال وانغ شو ون خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الثلاثاء، إن رد بكين سيخلق فرصا لدول أخرى مصدرة للغاز المسال، مضيفا أن استراليا مصدر مهم للوقود للصين.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين تطبيق رسوم جمركية على سلع بعضهما البعض، أمس الاثنين، ولا يبدي أكبر اقتصادين في العالم أي بادرة تراجع عن موقفهما في النزاع التجاري المتصاعد والمتوقع أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي، وقالت بكين إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة مع واشنطن إذا كانت هذه المحادثات "قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة" وفقا لوثيقة عن النزاع التجاري نشرها مجلس الوزراء أمس الاثنين.

وقال ممثل التجارة الدولية الصيني فو تسي ينغ بالمؤتمر الصحفي نفسه إن الولايات المتحدة ستربح أكثر من التجارة الصينية الأمريكية، وأضاف فو، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير التجارة، أنه بينما تحقق الصين فائضا في التجارة مع الولايات المتحدة فإن الأخيرة تحقق فائض أرباح مع الصين.

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