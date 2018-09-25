حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة بالمنوفية

أمرت نيابة منوف بالمنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة بحبس عاطل ضبط وبحوزته 119 تذكرة هيروين، وبندقية خرطوش، و60 قرص ترامادول، وهاتف محمول، 4 أيام على ذمة التحقيق.



تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد من تمكن الرائد محمود صبرى رئيس مباحث بندر منوف، والنقيب أحمد أبو العلا معاون المباحث من ضبط "محمدج " وشهرته "ظاظا الشنب" عاطل ومقيم بندر سابق اتهامه فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه، ضبط بحوزته 119 تذكرة هيروين، وبندقية خرطوش، و60 قرص ترامادول، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار والسلاح للدفاع عن التجارة الآثمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.