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فن

عزاء الفنانة سهير فخري بمسجد الشرطة.. الخميس

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:36 م
صدى البلد
نورا نبيل
قررت أسرة الفنانة سهير فخري تلقي العزاء يوم الخميس المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

كانت الفنانة سهير فخري، والدة تامر الصراف زوج الفنانة رانيا فريد شوقي، رحلت عن دنيانا اليوم الثلاثاء.

الفنانة الراحلة كانت قد ظهرت في السينما طفلة في فيلم "خلود" عام 1948 مع فاتن حمامة، و"ولدي" مع محمود المليجي عام 1949 و«من غير وداع» مع ماجدة الصباحي عام 1951 و"اشهدوا يا ناس" مع شادية عام 1953.

ولكنها لم تتمكن من الاستمرار كثيرًا بمجال الفن حيث لم تحقق نجاحا كبيرا رغم جمالها وكان لها مشاركات سينمائية قليلة بعد أن أصبحت شابة ومنها فيلما "رجال بلا ملامح" و"الاختبار".

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