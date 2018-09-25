بمشاركة حجازي..وست بروميتش يودع كأس الرابطة بالخسارة أمام بالاس بثلاثية

ودع وست بروميتش ألبيون منافسات كأس رابطة المحترفين الانجليزية بالخسارة أمام ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء فى إطار مباريات دور الـ32 من البطولة.



وشارك لاعبنا المصري أحمد حجازي بشكل أساسي في مركز قلب الدفاع لمدة 62 دقيقة، وسجل أندروس تاونسيند هدف المباراة الأول في الدقيقة، ثم راوغ تاونسيند رقيبه ولعب كرة ساقطة في المرمى لكن حجازي أنقذها من على خط المرمى قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.



في الشوط الثاني سجل باتريك فان انهولت هدف المباراة الثاني بالدقيقة 76، قبل أن ينهي تاونسيند المباراة بهدف ثالث قبل تسع دقائق من نهاية اللقاء.