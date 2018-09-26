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تعليم

السبت القادم بدء اختبارات القبول للطالبات الجدد بتمريض الأزهر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن الدكتور صبرى خالد عميد كلية التمريض بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، عن استقبال الكلية السبت القادم الموافق 29 سبتمبر الحالى ، للطالبات المرشحات للالتحاق بالكلية فى العام الدراسى ، 2018 - 2019.

وأوضح عميد كلية التمريض أن الكلية قد قبلت هذا العام الحاصلات على مجموع 595 ، أى بما يعادل حوالى 92 % تقريبا ، مشيرا إلى أن الكلية تشهد إقبالا كبيرا للالتحاق بها من طالبات القسم العلمى ، لافتا إلى أنه يتم اختيار أفضل العناصر من الطالبات للالتحاق بالكلية وفق ضوابط معينة.

وطالب عميد كلية التمريض الطالبات المرشحات للالتحاق بالكلية بالتوجه صباح السبت القادم لاستيفاء إجراءات القبول والقيد بالكلية من خلال خضوع الطالبات لاختبارات فى اللغة الإنجليزية تحريريا وشفويا ، إضافة لاختبار نفسى وسمات شخصية.

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