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رياضة

المصري بديلًا للأهلي في السوبر المصري السعودي.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
نور عادل
كشف محمد ياسيمن رئيس منطقة كرة القدم في بورسعيد عن حقيقة تواجد فريق المصري البورسعيدي في مسابقة السوبر المصري السعودي بدلًا من فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي.

وأكد محمد ياسين، أن نادي المصري وافق على المشاركة في السوبر المصري السعودي بطلب من اتحاد الكرة.

وأوضح ياسين لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف أن اتحاد الكرة طلب منه عن طريق فوزي غانم إرسال خطاب بالموافقة على المشاركة في السوبر المصري لذلك أرسل الخطاب بعد استشارة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

الجدير بالذكر أن السوبر المصري السعودي سيقام على مباراتين، ستجمع أحدهما الزمالك مع اتحاد جدة، بينما كان من المقرر أن يلعب الأهلي في الثانية مع الهلال.

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