أحمد أمين ضيف ندوة جامعة الفيوم

تستضيف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم، الفنان الكوميدي أحمد أمين مقدم البرنامج الساخر الشهير "البلاتوه" وذلك في تمام الحادية عشر صباح يوم الأحد المقبل الموافق 30 سبتمبر.



وتستضيف الكلية النجم الكوميدي في ندوة بمسرح الجامعة يتحدث فيها عن مسيرة النجاح والصعوبات والمعوقات التي واجهته خلال مشواره، ويتخلل الندوة تكريم الضيف من الجامعة.



وتعتبر هذه الندوة أولى ندوات النشاط الطلابي بالجامعة في العام الدراسي الجديد.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة نبيلة محمد حسن عميد الكلية أن الندوة تأتي في إطار دور الكلية في التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع وترسيخ الدور الثقافي والأدبي بين طلاب الجامعة.



وأضافت أن الندوة ستقام على مسرح الجامعة ليكون لجميع طلاب جامعة الفيوم وليس كلية الحاسبات والمعلومات فقط في ظل حرص إدارة الكلية على التعاون مع جميع الكليات بالجامعة.



فيما قال الدكتور هيثم الفيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إن إدارة الكلية رائدة دائما في إقامة مثل هذه الندوات والقيام بالدور المجتمعي للكلية وتعزيز النشاط الثقافي للطلاب.



وأضاف الفيل أن الكلية حريصة على إتاحة الفرصة لكل طلاب الجامعة لحضور مثل هذه الفعاليات لرفع الوعي الثقافي لهم والتواصل بشكل كبير بين طلاب الجامعة والنماذج الناجحة بالمجالات المختلفة بالمجتمع.