محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة التلميذ إبراهيم حسن عبد ربه

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة لمركز بلقاس، وذلك لتقديم العزاء لأسرة التلميذ إبراهيم حسن عبدربه، بقرية الزهراء بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية الذي توفي أثناء تدافع التلاميذ للخروج.





وقدّم المحافظ، العزاء لأسرة التلميذ معربًا عن أسفه للحادث، قائلًا إننا نعمل على أن يكون التلاميذ في أمان كامل وأن يتلقوا تعليمهم في بيئة صحية ونفسية ملائمة.





وأضاف شاروبيم، أنه يقدر مشاعر الحزن التي تغمد أفراد الأسرة وأبناء القرية وأنه يشاطرهم أحزانهم لذلك جاء خصيصًا لتقديم واجب العزاء وللوقوف على أسباب الحادث.



