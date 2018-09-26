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محافظات

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة التلميذ إبراهيم حسن عبد ربه

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة لمركز بلقاس، وذلك لتقديم العزاء لأسرة التلميذ إبراهيم حسن عبدربه، بقرية الزهراء بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية الذي توفي أثناء تدافع التلاميذ للخروج.

وقدّم المحافظ، العزاء لأسرة التلميذ معربًا عن أسفه للحادث، قائلًا إننا نعمل على أن يكون التلاميذ في أمان كامل وأن يتلقوا تعليمهم في بيئة صحية ونفسية ملائمة.

وأضاف شاروبيم، أنه يقدر مشاعر الحزن التي تغمد أفراد الأسرة وأبناء القرية وأنه يشاطرهم أحزانهم لذلك جاء خصيصًا لتقديم واجب العزاء وللوقوف على أسباب الحادث.

ووعد محافظ الدقهلية، بعدم تكرار مثل هذا الحادث، مشددًا على جميع مديري المدارس بالتزام كل مشرفين الأدوار بالتعليمات التنظيمية لخروج ودخول التلاميذ إلى الفصول الدراسية والمخالف سيتم إحالته للتحقيق ومحاسبته فورا.
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة التلميذ إبراهيم حسن عبد ربه
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة التلميذ إبراهيم حسن عبد ربه
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة التلميذ إبراهيم حسن عبد ربه
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة التلميذ إبراهيم حسن عبد ربه

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