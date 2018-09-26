محمد نبيل يشيد بالإقبال الجماهيري على مهرجان الجونة السينمائى..فيديو

قال محمد نبيل الناقد الفنى، إن مهرجان الجونة السينمائي يمنح فرصة للمخرجين الشباب فى مصر والوطن العربى لعرض أفلامهم.



وأوضح "نبيل" خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن مهرجان الجونة منح الفرصة للعديد من المخرجين لعرض أفلامهم سواء "عرض أول" أو أفلام تم الاحتفاء بها في مهرجانات سينمائية دولية، مشير لعدد من الأفلام المشاركة فى المهرجان "عرض أول" منها "بطيخ الشيخ" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وفيلم "ماتعلاش عن الحاجب للمخرج تامر عشري، وفيلم "شوكة وسكينه" للمخرج أدم عبد الغفار.



وأضاف "الناقد الفنى" أن مهرجان الجونة السينمائى شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، مشيرا إلى أنه من أهم مميزات المهرجان هو منح جوائز قيمة للفائزين فى مسابقة الأفلام القصيرة وذلك بمثابة تشجيع لهم ولغيرهم من المخرجين.

