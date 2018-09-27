الأزهر: بدء الدراسة والإجازات والامتحانات فى نفس مواعيد التربية والتعليم

وافق المجلس الأعلى للأزهر فى اجتماعه الأخير، على السماح لطلاب كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بالقيد بمرحلة الدراسات العليا.



كما وافق المجلس على بدء العام الدراسي والامتحانات وإجازة نصف العام في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019م بالتوافق مع المواعيد المحددة نفسها بوزارة التربية والتعليم، مع مراعاة الاختلاف في أيام الامتحانات وطبيعة المناهج التي تدرس في الأزهر الشريف.



وكان المجلس الأعلى للأزهر، وافق على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بجامعة الأزهر بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2017/2018م بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط)، وذلك بإضافة (13) درجة لطلاب القسم العلمي ، و (12.6 ) درجة لطلاب القسم الأدبي والمكفوفين، وذلك لمجموع درجات كل طالب حاصل على الشهادة الثانوية الأزهرية من محافظة شمال سيناء للعام الدراسي 2017/2018 عند توزيعه وترشيحه لكليات جامعة الأزهر في العام الجامعي 2018/2019 (فقط)، على النحو الوارد بالرأي القانوني المعروض بالجلسة.