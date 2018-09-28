تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات للصحة والتعليم بعدد من القرى

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف برئاسة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر ، على تخصيص قطعة أرض " تبرع" مساحتها 1750م لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بناحية الزيتون التابعة لقرية بني عدى مركز ناصر، وتخصيص قطعة أرض مساحتها 200م ملك الوحدة المحلية بالفشن لإقامة نقطة إسعاف داخل سور الوحدة المحلية لقرية دلهانس .



فضلا إلى تخصيص مساحة 2300م أرض أملاك دولة على ترعة بهبشين بزمام معصرة نعسان التابعة لقرية قاي بإهناسيا لإقامة مدرسة إعدادي عليها،علاوة على الموافقة على تخصيص قطعة أرض " تبرع" مساحتها 10 قراريط لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بناحية عزبة منصور لطيف (شاويش) بالنويرة مركز إهناسيا.



كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض " تبرع" مساحتها 14 قيراطا بزمام قرية الوحدة المحلية بميدوم مركز الواسطى بغرض إنشاء مدرسة تجريبي حكومي ، بجانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 14 قيراطا لإقامة مدرسة إعدادي بميدوم، بجانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض " أملاك دولة" على مساحة 300م ناحية قرية طما فيوم بإهناسيا لإقامة وحدة إسعاف عليها،بالإضافة إلى الموافقة على قطعة أرض مساحتها (واحد فدان) بزمام بهبشين مركز ناصر لإقامة مدرسة ثانوية فنية.