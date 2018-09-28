وزير الأوقاف: كل الأديان أجمعت على بر الوالدين وحرمة عقوقهما..فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عقوق الوالدين من الموبقات ومن أكبر الكبائر، ولهذا كان عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنه- يقول: «والله لا نعلم عملًا أحب إلى الله عز وجل من بر الوالدين».



وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان: «برُّ الوالدين وإكرامُ ذي الشيبة»، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «االوالدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ فإن شئتَ فأضع ذلِكَ البابَ أوِ احفظْهُ»، مشيرًا إلى أن هذه أمانات ووفاء وحقوق، وليس منة أو فضلًا على الآباء ، وإنما هو ردًا لبعض الجميل والفضل.



وأضاف أن جميع الأديان السماوية أجمعت على بر الوالدين، وحرمة عقوقهما، فمن عق والديه فقد انسلخ من دينه وآدميته وإنسانيته وكل الخلق الكريم، فلا وفاء له ولا ذمة له ، فمن ضيع ذمة والديه وانكر جميلهما وجحد فضلهما، فلا يُنتظر منه بعد ذلك خير.



حضر الصلاة لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة القاهرة، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «الخاذندار» بالقاهرة.



