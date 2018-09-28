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رياضة

محمد سعيد ينضم للجهاز الفني بنادي النجوم

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:00 م
محمد سعيد
محمد سعيد
يسرى غازى - عمرو ابوبكر
قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة، ضم محمد سعيد المدير الفني لفرق الأمل مواليد ٩٧ و٩٩ بالنادي إلى الجهاز المعاون لأحمد سامي في الفريق الأول بالنادي.

كما قرر مجلس الإدارة، إشراف الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد سامي على فرق الأمل بالنادي، ليصبح أحمد سامي مديرا فنيا لقطاع الكرة للفريق الأول وفريق الأمل بنادي النجوم.

وبذلك يتكون الجهاز الفني الجديد لفريق النجوم من شادي الطويلة مشرفا على الكرة، أحمد سامي مديرا فنيا، علاء حسب الله مدربا عاما، أحمد صالح ومحمد سعيد مدربين، المعتصم سالم مدرب مساعد، أشرف عبد الوارث مدربا لحراس المرمى، سيد إمام وسعيد فتحي إداريين، عمر حجاج طبيبا للفريق، خالد زناتي أخصائي علاج طبيعي، وأحمد حسن أخصائي تدليك.

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