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أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ والي على جائزة أفضل وزيرة غير متخصصة في الصحة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:48 م
صدى البلد
فاطمه رضا
هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لحصولها على جائزة أفضل وزيرة غير متخصصة فى مجال الصحة من منظمة الصحة العالمية وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعربت "مرسي" عن سعادتها وفخرها لحصول وزيرة مصرية على هذه الجائزة الكبيرة، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة الدكتورة غادة والى قدمت الكثير من الجهود والإنجازات التى كان لها الأثر الكبير فى تقديم المساعدة والدعم للمواطن المصري فى الكثير من المجالات.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بالعديد من المشروعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنع العدوى وتحسين الصحة، بالاضافة إلى مشروع «تكافل وكرامة» الذى يعتبر أكبر برامج للحماية الاجتماعية التى تقدمها الوزارة من حيث عدد المستفيدين، وكذلك خطة التمويل.

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