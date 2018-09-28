خبير: فرض ضريبة على الوحدات المغلقة لا يحقق جدوى اقتصادية

قال الخبير الاقتصادي إيهاب الدسوقي، إن مقترح فرض ضريبة تقدر بنسبة 10% على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المغلقة ليس له جدوى اقتصادية.



أضاف " الدسوقي " في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" لابد من علاج أزمة التهرب الضريبي الكبيرة التي يعاني منها المجتمع، مع إيجاد حلول جديدة لتحقيق إيرادات للدولة غير فرض ضرائب جديدة على المواطن".



وتابع:" في حالة اتخاذ قرار فرض ضرائب جديدة، فلابد أن تحقق جدوى اقتصادية جيدة للدولة، وتحقق منفعة للمجتمع ".

