ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير: فرض ضريبة على الوحدات المغلقة لا يحقق جدوى اقتصادية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:02 م
إيهاب الدسوقي
إيهاب الدسوقي
هاني حسين
قال الخبير الاقتصادي إيهاب الدسوقي، إن مقترح فرض ضريبة تقدر بنسبة 10% على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المغلقة ليس له جدوى اقتصادية.

أضاف " الدسوقي " في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" لابد من علاج أزمة التهرب الضريبي الكبيرة التي يعاني منها المجتمع، مع إيجاد حلول جديدة لتحقيق إيرادات للدولة غير فرض ضرائب جديدة على المواطن".

وتابع:" في حالة اتخاذ قرار فرض ضرائب جديدة، فلابد أن تحقق جدوى اقتصادية جيدة للدولة، وتحقق منفعة للمجتمع ".

ترشيحاتنا

سقوط طائرة ركاب في المحيط الهادي.. ونجاة ركابها بأعجوبة ..فيديو وصور

خبير: فرض ضريبة على الوحدات المغلقة لا يحقق جدوى اقتصادية

فيسبوك: اختراق أمني خطير وراء تسجيل الخروج لحسابات 50 مليون مستخدم

مواطن يستغيث بوزيرة الصحة لعلاجه من أورام سرطانية منتشرة بجسمه.. صور

محافظ المنوفية يحضر مدارس الأحد بكنيسة الأنبا صرابامون.. صور

مقتل رئيس شركة كبرى في إطلاق نار بوسط الطريق في أمريكا..صور

مصرع وإصابة 8 فى انفجار ماسورة غاز بحلوان

ميليشيا الحوثى باليمن تعترف بتلقى التمويل المالى من نظام دولة قطر

قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور

أحمد ناجي عن النادي الأهلي: لحم كتافنا من خيره.. فيديو

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني ينشر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم

شاهد.. فيديو يظهر قاتل تارة فارس‎

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

بث مباشر.. فعاليات اختتام مهرجان الجونة السينمائى
برلماني يقترح فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة.. فيديو
ميليشيا الحوثى باليمن تعترف بتلقى التمويل المالى من نظام دولة قطر
الخارجية السورية: نأمل تزويدنا بمنظومة إس_300 الصاروخية خلال أسبوعين
بسمة تشيد بتجربة الأفلام المصرية القصيرة في مهرجان الجونة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟