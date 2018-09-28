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أخبار العالم

فيسبوك: اختراق أمني خطير وراء تسجيل الخروج لحسابات 50 مليون مستخدم

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:08 م
موقع فيس بوك
موقع فيس بوك
أحمد محرم
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن شركة "فيسبوك" أنها اكتشفت "خرقًا أمنيًا خطيرًا"، أثر على حسابات 50 مليون مستخدم حول العالم.

وأربك موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا "فيسبوك" مستخدميه حول العالم، اليوم الجمعة، بعد أن قام بعملٍ غريب، غير مفهوم بإغلاق جميع حسابات المستخدمين من الوسائط التي يستخدمونها.

وكشف موقع «فيرج» المعني بالتكنولوجيا، عن أن الموقع العالمي سجل خروج ملايين المستخدمين حول العالم من حساباتهم، في خطوة إجبارية من الشركة، وهو ما أزعج المستخدمين لهذا التصرف الغريب.

وأخبرت الشركة المشغلة للموقع، المستخدمين، عبر رسالة، بضرورة الدخول مرة أخرى للحساب من خلال تسجيل الدخول.

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