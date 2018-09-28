شاهد.. يسرا تقبّل الفنان العالمي أوين ويلسون في مهرجان الجونة

قامت الفنانة يسرا، بتقبيل الفنان العالمي أوين ويلسون على الهواء، فور وصوله للمشاركه في فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، ترحيبا بوصوله.



وعبرت "يسرا"، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.



وأضافت في تصريحاتها التليفزيونية على هامش اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "كل سنة ومهرجان الجونة طيب وناجح والناس تجيلك من كل أنحاء العالم، ونستمر في إنتاج سينما جيدة".