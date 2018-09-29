رونالدو يوجه رسالة لمحمد صلاح عقب فوزه بجائزة أفضل هدف في العالم

وجه كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الايطالى التهنئة لمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري عقب فوزه بجائزة افضل هدف بوشكاش لعام ٢٠١٧-٢٠١٨.
وأكد رونالدو عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ":" هدف صلاح كان رائع ويستحق جائزة أفضل هدف وأنا امتلك جائزة مماثلة بمتحفي".
وتابع :" اهنىء مودريتش على فوزه بجائزة أفضل لاعب "
وتنافس كل من رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومحمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم ليفوز بها مودريتش.
وأكد رونالدو عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ":" هدف صلاح كان رائع ويستحق جائزة أفضل هدف وأنا امتلك جائزة مماثلة بمتحفي".
وتابع :" اهنىء مودريتش على فوزه بجائزة أفضل لاعب "
وتنافس كل من رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومحمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم ليفوز بها مودريتش.