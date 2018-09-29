ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رونالدو يوجه رسالة لمحمد صلاح عقب فوزه بجائزة أفضل هدف في العالم

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:27 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الايطالى التهنئة لمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري عقب فوزه بجائزة افضل هدف بوشكاش لعام ٢٠١٧-٢٠١٨.

وأكد رونالدو عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ":" هدف صلاح كان رائع ويستحق جائزة أفضل هدف وأنا امتلك جائزة مماثلة بمتحفي".

وتابع :" اهنىء مودريتش على فوزه بجائزة أفضل لاعب "

وتنافس كل من رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومحمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم ليفوز بها مودريتش.

ترشيحاتنا

محمود البزاوي يوجه رسالة مؤثرة إلى أعضاء الاهلي

منى زكي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. صور

تفاصيل إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك في 2019

رونالدو يوجه رسالة لمحمد صلاح عقب فوزه بجائزة أفضل هدف في العالم

شاهد.. يسرا تقبّل الفنان العالمي أوين ويلسون في مهرجان الجونة

أبو وزوجته يلفتان الأنظار في ختام الجونة السينمائي

إعدام 10 ملايين جرعة لقاحات دواجن

بطاقة ميزة الإلكترونية.. أول كارت وطني للمدفوعات.. يتيح سداد الأقساط والمشتريات والحصول على الرواتب.. واستخدامه قريبا دون الدخول في ماكينات الصراف الآلي

سيلفستر ستالون: مصر لا تختلف عن هوليوود فى سحر السينما

مدرب تونس السابق: الأهلي مثل برشلونة في أفضل حالاته

تشريح جثتين فى انفجار ماسورة غاز بشقة بحلوان

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

فيديو

الكهرباء تنفي إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر .. فيديو
ويزنر: ترامب يدرك أهمية مصر ودور السيسي في المنطقة.. فيديو
سيلفستر ستالون: شرف لي الحصول على جائزة الإبداع بمهرجان الجونة السينمائي
شاهد.. لحظة وصول تسونامي على سواحل اندونيسيا بعد زلزال مدمر
رونالدو يهنئ محمد صلاح بجائزة بوشكاش.. ويؤكد: هدفه يستحق الأفضل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟