أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.
وتضمن التقرير:
- البطاطس: 5 جنيهات للكيلو
- الجزر: 3.5 جنيه للكيلو
- فاصوليا: 11 جنيها للكيلو
- الكوسة: 4.30 جنيه للكيلو
- البصل: 3.5 جنيه للكيلو
- الليمون: 5 جنيهات للكيلو
- الطماطم: 4.50 جنيه للكيلو
- الباذنجان الرومي: 2 جنيه للكيلو
- الباذنجان العروس: 3.5 جنيه للكيلو
- الباذنجان الأبيض: 3.5 جنيه للكيلو
- الفلفل الرومي: 5 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي ألوان: 20 جنيها للكيلو
- عنب بناتي أحمر: 8 جنيهات للكيلو
-عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات للكيلو
- الموز: 5 جنيهات للكيلو
- التفاح: 21 جنيها للكيلو
- المانجو البلدي: 12 جنيها للكيلو
- كانتلوب: 4 جنيهات للكيلو
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.
وتضمن التقرير:
- البطاطس: 5 جنيهات للكيلو
- الجزر: 3.5 جنيه للكيلو
- فاصوليا: 11 جنيها للكيلو
- الكوسة: 4.30 جنيه للكيلو
- البصل: 3.5 جنيه للكيلو
- الليمون: 5 جنيهات للكيلو
- الطماطم: 4.50 جنيه للكيلو
- الباذنجان الرومي: 2 جنيه للكيلو
- الباذنجان العروس: 3.5 جنيه للكيلو
- الباذنجان الأبيض: 3.5 جنيه للكيلو
- الفلفل الرومي: 5 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي ألوان: 20 جنيها للكيلو
- عنب بناتي أحمر: 8 جنيهات للكيلو
-عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات للكيلو
- الموز: 5 جنيهات للكيلو
- التفاح: 21 جنيها للكيلو
- المانجو البلدي: 12 جنيها للكيلو
- كانتلوب: 4 جنيهات للكيلو
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.