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اقتصاد

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:16 ص
أسعار الفاكهة والخضراوات
أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق
عبد العزيز جمال
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.

وتضمن التقرير:

- البطاطس: 5 جنيهات للكيلو

- الجزر: 3.5 جنيه للكيلو

- فاصوليا: 11 جنيها للكيلو

- الكوسة: 4.30 جنيه للكيلو

- البصل: 3.5 جنيه للكيلو

- الليمون: 5 جنيهات للكيلو

- الطماطم: 4.50 جنيه للكيلو

- الباذنجان الرومي: 2 جنيه للكيلو

- الباذنجان العروس: 3.5 جنيه للكيلو

- الباذنجان الأبيض: 3.5 جنيه للكيلو

- الفلفل الرومي: 5 جنيهات للكيلو

- الفلفل الرومي ألوان: 20 جنيها للكيلو

- عنب بناتي أحمر: 8 جنيهات للكيلو

-عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات للكيلو

- الموز: 5 جنيهات للكيلو

- التفاح: 21 جنيها للكيلو

- المانجو البلدي: 12 جنيها للكيلو

- كانتلوب: 4 جنيهات للكيلو

وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.

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