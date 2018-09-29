أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.



وتضمن التقرير:



- البطاطس: 5 جنيهات للكيلو



- الجزر: 3.5 جنيه للكيلو



- فاصوليا: 11 جنيها للكيلو



- الكوسة: 4.30 جنيه للكيلو



- البصل: 3.5 جنيه للكيلو



- الليمون: 5 جنيهات للكيلو



- الطماطم: 4.50 جنيه للكيلو



- الباذنجان الرومي: 2 جنيه للكيلو



- الباذنجان العروس: 3.5 جنيه للكيلو



- الباذنجان الأبيض: 3.5 جنيه للكيلو



- الفلفل الرومي: 5 جنيهات للكيلو



- الفلفل الرومي ألوان: 20 جنيها للكيلو



- عنب بناتي أحمر: 8 جنيهات للكيلو



-عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات للكيلو



- الموز: 5 جنيهات للكيلو



- التفاح: 21 جنيها للكيلو



- المانجو البلدي: 12 جنيها للكيلو



- كانتلوب: 4 جنيهات للكيلو



وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.