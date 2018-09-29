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التضامن توضح شروط الاشتراك في مبادرة سكن كريم.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن للأشغال العامة، إنه تم التعرف على الأسر الأكثر فقرًا والتي بحاجة إلى مسكن آدمي، وضمهم في مبادرة سكن كريم من خلال الاسر المسجلة في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف "هاشم"، في لقاء خاص لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم السبت، أنه لو هناك مواطن غير مسجل في برنامج تكافل وكرامة من الممكن ان يستفيد أيضًأ من مبادرة سكن كريم.

وأوضح مستشار وزير التضامن للأشغال العامة، شروط الاشتراك في مبادرة سكن كريم وهي: "أن تكون الأسرة من الأسر التي تنطبق عليها مؤشرات الفقر والاحتياج بالنسبة لدخلها وظروفها المعيشية، وأن يكون السكن ملك لها وليس إيجار للتأكد من تقديم الاستفادة والنفع لرب الاسرة وليس لمالك المنزل، وأن مساحة المنزل محدودة ما بين 60 مترا إلى 70 مترا.

وتابع: أن يكون المنزل بحاجة إلى اعادة التأهيل والمساندة من حيث انشاء سطح ووصلات المياه والصرف الصحي، ودورات مياه، منوهًا أنه يتم إجراء مراجعة ميدانية قبل البدء في ضم المنزل للمبادرة للتأكد من صحة البيانات وحالة المنزل.

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