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رياضة

تعرف على مباريات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام اليوم مباريات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، وتستكمل باقي المباريات غدا "الأحد" ليصعد الفائز الى دور التمهيدي الخامس.

وتشمل مباريات اليوم ما يلي:

شبان المسلمين قنا vs قنا

ديروط vs بنى مزار

ناصر الفكري vs أبو تيج

المنيا vs مركز شباب إطسا

الصيد بالجيزة vs كوكا كولا

الترسانة vs الشمس

نادي مصر vs سيراميكا

الغابة vs بورتو السويس

القناة vs النوبة بالسويس

منتخب السويس vs بلدية الإسماعيلية

فاقوس vs اكتوبر شمال سيناء

منشية سمنود vs مركز شباب الامير

اتحاد نبروه‏ vs غزل دمياط

بني عبيد‏ vs سبورتج كاسل

عثماسون طنطا vs مركز شباب تلا

سيدي سالم vs جمهورية شبين

غزل المحلة vs مطوبس

بهتيم vs القناطر الخيرية

المنتزة vs أبو قير للأسمدة

ألعاب دمنهور‏ vs فاركو

مركز شباب أبوالمطامير vs الجزيرة مطروح

الأولمبي vs الهلال بالضبعة

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