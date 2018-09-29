ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الكردي يوجه بإنهاء كافة أعمال التطوير والصيانة بجامعة الإسكندرية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:28 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، خلال اجتماع لجنة العمداء اليوم السبت، الانتهاء من كافة أعمال التطوير والصيانة، استعدادًا لزيارة لجنة تقييم الجامعات المصرية المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي لاختيار أفضل جامعة مصرية لعام 2018 اعتمادا على مواردها الذاتية فى تطوير ورفع كفاءة منشآتها.

وشدد "الكردي"، على أن تكون تلك الأعمال وفقًا للمعايير الاسترشادية التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والبحثية والتدريبية، والإسكان الطلابي والرعاية الطبية والأنشطة الطلابية، والمظهر الجمالي والشكل العام لمباني الجامعة والحرم الجامعي، وإسهامات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2018 عامًا للتعليم والأنشطة الطلابية.

وفي سياق أخر وجه رئيس الجامعة الانتهاء من استخراج الكارنيهات والبطاقات الممغنطة للطلاب، وتركيب البوابات بالكارنيهات الممغنطة لتسهيل دخول الطلاب، وتوفير أقصى درجات الحماية من خلال وجود منظومة أمنية متكاملة مع وجود كاميرات المراقبة التى تعمل على مدار الـ 42 ساعة.

واستعرض المجلس استعدادات المدن الجامعية، حيث يتم تطبيق نظام الزهراء الالكتروني على طلاب المدن الجامعية، وذلك فيما يتعلق بالتسكين والإعاشة والتغذية، التى تبدأ اول أكتوبر الطلاب القدامى، ويوم 7 أكتوبر الطلاب المستجدين، وذلك خلال فترة إقامتهم بالجامعة.

ترشيحاتنا

وزير التعليم: كتاب Connect PLus سيكون جاهزًا خلال 10 أيام

الداخلية: ضبط أكبر مزوري مستندات مرورية بالصف.. صور

أحمد الفيشاوي يصور يوم مصري في مصر الجديدة .. غدا

طائرة سويسرية تضع قرية الشيخ مؤنس المهجرة على خريطتها بدلا من تل أبيب

النائب العام يحيل 25 فلسطينيا و4 موظفين بالأحوال المدنية للجنايات

تطور جديد يكشف عن قاتل الطالبة المصرية مريم في بريطانيا

سفير كمبوديا بالقاهرة: الأزهر يحظى بثقة كبيرة لدى مسلمي العالم

هدية المصريين بالخارج للوطن.. مارش النصر من أوبرا عايدة يُعزف حول العالم

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور

إدارة مانشستر يونايتد تفتح مفاوضات مكثفة مع زيدان لخلافة مورينيو

إصابة 4 سياح من التشيك في انفجار شعلة ملتهبة داخل مطعم بتركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف تنفيذ 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

استشاري أمراض نساء: حقنة الرئة تعطى في حالة الولادة المبكرة فقط..فيديو
طارق شوقي: تم توزيع الكتب على 98% من المدارس الحكومية
طرح البرومو الثانى لفيلم Wildlife
عمرو حسن يوضح حقيقة مخاطر السونار علي الحامل والجنين .. فيديو
وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحويل خسائر الدلتا للأسمدة إلى أرباح .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟