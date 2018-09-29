الكردي يوجه بإنهاء كافة أعمال التطوير والصيانة بجامعة الإسكندرية

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، خلال اجتماع لجنة العمداء اليوم السبت، الانتهاء من كافة أعمال التطوير والصيانة، استعدادًا لزيارة لجنة تقييم الجامعات المصرية المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي لاختيار أفضل جامعة مصرية لعام 2018 اعتمادا على مواردها الذاتية فى تطوير ورفع كفاءة منشآتها.





وشدد "الكردي"، على أن تكون تلك الأعمال وفقًا للمعايير الاسترشادية التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والبحثية والتدريبية، والإسكان الطلابي والرعاية الطبية والأنشطة الطلابية، والمظهر الجمالي والشكل العام لمباني الجامعة والحرم الجامعي، وإسهامات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2018 عامًا للتعليم والأنشطة الطلابية.





وفي سياق أخر وجه رئيس الجامعة الانتهاء من استخراج الكارنيهات والبطاقات الممغنطة للطلاب، وتركيب البوابات بالكارنيهات الممغنطة لتسهيل دخول الطلاب، وتوفير أقصى درجات الحماية من خلال وجود منظومة أمنية متكاملة مع وجود كاميرات المراقبة التى تعمل على مدار الـ 42 ساعة.



