الترسانة يفوز بصعوبة على الشمس ويصعد إلى الدور التمهيدي الخامس لكأس مصر

فاز فريق الترسانة على منافسه العنيد الشمس ، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر.



سجل الهدف اللاعب محمود شاكر بعد صمود من خطوط الدفاع لفريق الشمس أمام سيل الهجمات المتتالية من الشواكيش.



وبهذه النتيجة يصعد الترسانة بقيادة أحمد كشري المدير الفنى الي الدور التمهيدي الخامس من بطولة كأس مصر ليلاقي الفائز من كوكاكولا ونادي الصيد بالجيزة .