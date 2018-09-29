ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الترسانة يفوز بصعوبة على الشمس ويصعد إلى الدور التمهيدي الخامس لكأس مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد
عبدالله هشام
فاز فريق الترسانة على منافسه العنيد الشمس ، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر.

سجل الهدف اللاعب محمود شاكر بعد صمود من خطوط الدفاع لفريق الشمس أمام سيل الهجمات المتتالية من الشواكيش.

وبهذه النتيجة يصعد الترسانة بقيادة أحمد كشري المدير الفنى الي الدور التمهيدي الخامس من بطولة كأس مصر ليلاقي الفائز من كوكاكولا ونادي الصيد بالجيزة .

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس تكشف أسباب تقدمها في التصنيفات العالمية

فيديوجراف| رجل يقتل زوجته وكاميرات المراقبة ترصد الحادث

رسميا.. الكاف يعاقب جماهير الأهلى بعد أحداث مباراة حوريا الغينى

إلهام شاهين وليلى علوي في مطار الغردقة بعد ختام مهرجان الجونة.. صور

بث مباشر مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

إنجاز تاريخي ينتظر ليفربول أمام تشيلسي اليوم بالبريميرليج

الغرفة التجارية: أهلًا مدارس الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.. فيديو

هازارد يقرر إيقاف طريقة احتفاله بالأهداف.. لهذا السبب

تجمع أهالى شهيدات لقمة العيش أمام مشرحة مستشفى ديرب نجم لاستلام جثامينهن

سفير كمبوديا بالقاهرة: الأزهر يحظى بثقة كبيرة لدى مسلمي العالم

رئيس صربيا يأمر الجيش بإعلان حالة التأهب القصوى

الداخلية: ضبط أكبر مزوري مستندات مرورية بالصف.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف تنفيذ 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

استشاري أمراض نساء: حقنة الرئة تعطى في حالة الولادة المبكرة فقط..فيديو
طارق شوقي: تم توزيع الكتب على 98% من المدارس الحكومية
طرح البرومو الثانى لفيلم Wildlife
عمرو حسن يوضح حقيقة مخاطر السونار علي الحامل والجنين .. فيديو
وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحويل خسائر الدلتا للأسمدة إلى أرباح .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟