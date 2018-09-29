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أخبار العالم

مسؤول روسي يبحث هاتفيًا مع عبد الله الثني الوضع في ليبيا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:50 م
صدى البلد
أ ش أ
أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبد الله الثني، وأكد له أن موسكو مستعدة للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالبلاد.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان لوزارة الخارجية الروسية، انه تم خلال الاتصال " بُحث الوضع في ليبيا، فضلا عن الوضع الراهن وآفاق العلاقات الروسية الليبية، بما في ذلك تكثيف الحوار السياسي".

وأضاف البيان: " أكد الجانب الروسي من جديد الموقف المبدئي بشأن دعم ضمان وحدة وسلامة أراضي الدولة الليبية وسيادتها، فضلًا عن الاستعداد لمواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف من خلال الاتصالات مع جميع القوى السياسية والإقليمية الليبية الرئيسية".

ومن جانبه أكد عبدالله الثني حاجة الشعب الليبي للمساعدة، كما "شدد على الأهمية الخاصة والحاجة إلى مساعدة الشعب الليبي الصديق لروسيا من أجل تحقيق الاستقرار في أقرب وقت ممكن للوضع في البلاد".

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