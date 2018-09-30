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شاهد... طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالكبد والقوانص

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها من برنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، طريقة عمل شوبة لسان العصفور بالكبد والقوانص.

وقالت "هالة" إن مقادير لسان العصفور بالكبد والقوانص: "كوب لسان عصفور محمر ذهبى، كبده وقوانص، بصلة مفرومة، ملعقة كبيرة سمنة، شرائح ليمون، أنصاف ليمون، كوب ماء ساخن، لتر شوربة ساخنة، ملح وفلفل".

ولمعرفة طريقة العمل بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو.

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