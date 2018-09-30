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تعليم

مستشرق أمريكي يتحدث عن الإسلاموفوبيا أمام طلاب جامعة الأزهر.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:24 م
صدى البلد
محمد شحتة
استضافت كلية اللغات والترجمة، بجامعة الأزهر الشريف اليوم، الأحد، محاضرة ناقشت ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب والتفسيرات الخاطئة للإسلام.

وتحدث في المحاضرة المستشرق الأمريكي كيلي جيمس كلارك أستاذ الفلسفة والأديان بجامعة جراند فالي ستيت، وصاحب المؤلفات العديدة عن الفلسفة والدين والحضارات، كما حاضر فيها الدكتور محمد يسري جعفر أستاذ الفلسفة والعقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

وتحدث البروفيسور كلارك، عن ظاهرة الخوف وتصنيف الناس إلى مجموعات شبيهة ومخالفة بناء على الأنساق الثقافية والعادة والدين واللون وغيرها من الفروق الإنسانية، وتناول ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب وتوظيف الإعلام المسيس لبعض الصور والإيحاءات السلبية لأجندات خاصة في عملية ممنهجة لتشويه صورة العربي والمسلم ووصفه بالصفات السلبية وتجريده من الإنسانية خاصة من خلال استغلال أعمال المتطرفين والإرهابيين الذين يتم إلصاق أعمالهم بالإسلام على خلاف الحقيقة، على الرغم من دعوة الإسلام الصريحة لقبول الاختلاف واحترام الآخر والحريات الدينية.

كما تحدث عن الاختلاف كأمر فطري في الخليقة ودور الجهل في تصنيف الناس إلى مجموعات نتيجة لنقص المعلومات والمعاشرة الحقيقية التي يمكن من خلالها بناء الصداقات عبر الثقافات والحضارات.

كما تحدث الدكتور يسري جعفر، عن فطرية الاختلاف وقبول الآخر في الإسلام وترحيبه بآراء السيد كلارك عن الدين الإسلامي ودعوته للحوار والتعارف.

وأدار المحاضرة الدكتور محمد فوزي عبد الحي مشرف قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية وعضو مركز الأزهر للترجمة، ثم انعقدت ورشة عمل بين البروفيسور كلارك وأعضاء هيئة التدريس بالقسم لاستعراض أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين، وحضر المحاضرة لفيف من أساتذة الكلية وهيئة تدريس قسم الدراسات الإسلامية، وفي نهاية اللقاء التقط الحضور الصور التذكارية الجماعية في رسالة محبة وصداقة بين الثقافات والأديان.
مستشرق أمريكي يتحدث عن الإسلاموفوبيا أمام طلاب جامعة الأزهر.. صور
مستشرق أمريكي يتحدث عن الإسلاموفوبيا أمام طلاب جامعة الأزهر.. صور

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