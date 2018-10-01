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الغرفة التجارية: لا زيادة في سعر الفينو.. وحجمه ثابت.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار خبز الفينو لن تزيد، ولن يقل حجمه في الوقت الحالي.

وأضاف " حماد " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أسعار القمح بالبورصة العالمية في ازدياد، وتؤثر بشكل مباشر على أسعار رغيف خبز الفينو عالميا.

وعن تصريحه السابق بزيادة أسعار الفينو قريبا، قال:" لم أؤكد ارتفاع سعر رغيف الخبز، ولكنني أكدت على وجود احتمالية زيادته أو قلة حجمه".

وتابع:"مدخلات الإنتاج تتحكم في أسعار الفينو"، مؤكدا على توافره في كافة انحاء الجمهورية دون زيادة في أسعاره.

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