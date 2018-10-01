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رئيس جهاز تنمية المشروعات للشباب: متنتظرش وظيفة واختار مشروعك

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:27 م
المهندس محمود محرز،
المهندس محمود محرز، رئيس فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظا
حسام الحارتي
قال المهندس محمود محرز، رئيس فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، إن الجهاز يقوم بتوفير كل الدعم والرعاية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مضيفا أن الجهاز يستهدف الشباب الخريجين وأصحاب الحرف والصناعات الصغيرة المتواجدة.

وأضاف محرز في تصريحات لفضائية "الحياة"، أن الدولة أنشأت الجهاز لإتاحة الفرص لإقامة المشروعات الصغيرة بشكل كامل سواء بتدريب الشباب على إنشاء المشاريع أو إقامة دراسات جدوى.

ووجه رئيس فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات رسالة الي الشباب حديثي التخرج، قائلا "الشباب اللي قاعد في البيت من غير وظيفة، الدولة أتاحت له إنشاء مشاريع بشكل كامل، أنا عايز أقول يا شباب متنتظرش وظيفة واختار مشروعك".

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