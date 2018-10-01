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رياضة

مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور حفل التكريم الذي أقامته مجلة الأهرام الرياضي لحسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين.

وتواجد في حفل التكريم محمود الخطيب، رئيس النادي؛ وخالد الدرندلي، أمين الصندوق؛ وخالد مرتجي، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطي، أعضاء مجلس الإدارة؛ ومحمد مرجان، المدير التنفيذي.

كما شهد الحفل حضور عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وعدد من النجوم القدامى والنقاد الرياضيين.
مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور
مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور
مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور
مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور
مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور

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