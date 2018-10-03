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ديني

هل هناك ذكر معين يستعان به على قضاء الدين

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بأسيوط، إن ملازمة الذكر تحصين نبوي لقضاء الديون والتحصن بفضل الله تعالى على كل حال، وما أحوج الناس جميعًا إلى هذا التحصين.

واستشهد "عبدالرحيم" في إجابته عن سؤال " هل هناك ذكر معين يساعد على قضاء الدين" عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أن مكاتبًا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دينًا أداه الله عنك؟ قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.. رواه الترمذي 

وتابع": ينبغي على كل مسلم أن يحافظ على الدعاء العظيم سواء كان مدينًا أو غير مدين، لأن لفظه يشعر بالتحصن بالله عز وجل في كل وقت وعلى أي حال. 

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هل هناك ذكر معين يستعان به على قضاء الدين

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