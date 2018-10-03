GMC أكاديا All-Terrain قدرة هائلة على اختراق أصعب الدروب

تسعى الكروس أوفر متوسّطة الحجم أكاديا All-Terrain إلى مساعدة السائقين المغامرين في الابتعاد عن الدروب العادية مع التمتّع بالثقة التامّة مع البقاء على اتصال مع ما حولهم.. وتتوفر فئة All-Terrain على طرازي SLE وSLT من السيارة الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) كما تتميّز بتجهيزات راقية وتتألّق عبر قدرات احترافية عالية تمكّن الاستمتاع بأروع التجارب على الطرقات العادية والوعرة على حد سواء.



ومن خلال التجهيزات المبتكرة للمقاعد التى تتّسع الآن لخمسة وستة وسبعة ركاب تم تصميم طراز 2019 من GMC أكاديا All-Terrain لتوفر تنوعًا أكبر وتحسينات أكثر بالإضافة إلى تقنيات سلامة متطورة فى حين تواصل توفير قوّة محرّك فعّالة وبنية هيكل خفيفة الوزن وقدرات معزَّزة للسير على الدروب الوعرة.



فبدءًا من التمتّع بمستويات عالية من العملانية والمرونة وصولًا إلى التميّز بمساحات رحبة تتناغم مع التصميم الأنيق والسلامة والتقنيات المتطوّرة، يرتكز طراز 2019 من أكاديا All-Terrain على السجل القوى والحافل لهندسة جى إم سى من الدرجة الاحترافية العالية Professional Grade التى تتمحور حول توفير مستويات عليا من الأداء وديناميكيات التحكّم التى تساعد في إبقاء السائق متمتّعًا بالسيطرة الكاملة على مختلف الدروب.



وأوضح ساجد صبيح مدير علامة جى إم سى فى جنرال موتورز الشرق الأوسط قائلًا: "يفضّل العملاء في الشرق الأوسط عادة اختيار مركبة مرنة متعدّدة المهام تضم محرّكًا قويًا ومقصورة ركّاب رحبة وخصائص سلامة عالية ووضعيات قيادة متنوّعة. وفي ظل التنوّع الكبير بالتضاريس الأرضية في الشرق الأوسط كالجبال والطرقات المعبَّدة الممتدّة لمسافات طويلة والتي تشكّل جزءً أساسيًا من الدروب المختلفة في هذه المنطقة، فإن السائقين بحاجة للاعتماد على مركبة تتمتّع بمستويات عالية من سرعة الجر بالإضافة إلى القدرة على الانتقال بسلاسة بين السير على الطرقات المعبّدة وخوض المغامرات على الدروب الوعرة.



وتتميّز مركبة ’جي إم سي أكاديا All-Terrain‘ من خلال هندسة Professional Grade التي تركّز على توفير الأداء العالي وديناميكيات التماسك المميّزة التي تساعد في إبقاء السائق متحكّمًا بالمركبة بثقة كاملة."



تتمتّع أكاديا All-Terrain بقدرة جر عالية تصل إلى 2 طن مما يمكّنها من سحب مقطورة صغيرة للتخييم أو قارب صغير للاستمتاع بعطلة مميّزة.. وحول هذا الموضوع، يضيف صبيح قائلًا: "إن الأنشطة المرتبطة بالرياضة مثل ركوب القوارب تُعدّ مرغوبة جدًا في هذا الجزء من العالم وبالتالي يجب أن تكون المركبات قادرة على قطر الحمولات بأمان. ومع ’أكاديا All-Terrain‘، يمكن للسائقين مراقبة حمولاتهم باستمرار بالاعتماد على كاميرا نظام القطر النشط (Active Tow) الموجودة في الجهة الخلفية من المركبة."

