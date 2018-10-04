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ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
تعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الخميس.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 20.95 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.50 جنيه للشراء، 23.63 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 18.42 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع، والين الياباني 15.79 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 695 جنيهًا للجرام، وعيار "21" نحو 608 جنيهات للجرام، وسجل عيار "18" نحو 521 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4866 جنيهًا.

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