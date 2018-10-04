شاهد.. محافظ الفيوم يجري فحص فيروس سي

تفقد محافظ الفيوم، الوحدتين الصحيتين بقريتي جرفس وبيهمو التابعتين لمركز سنورس لمتابعة فعاليات حملة فيروس سي بمرافقة الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة وجمال حسين القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سنورس.





كما قام المحافظ بإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس c على نفسه وتوقيع الكشف الطبي اللازم وقياس الضغط، تشجيعًا للمواطنين على المشاركة فى فعاليات الحملة للاطمئنان على صحتهم.



