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محافظات

شاهد.. محافظ الفيوم يجري فحص فيروس سي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:27 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد محافظ الفيوم، الوحدتين الصحيتين بقريتي جرفس وبيهمو التابعتين لمركز سنورس لمتابعة فعاليات حملة فيروس سي بمرافقة الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة وجمال حسين القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سنورس.

كما قام المحافظ بإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس c على نفسه وتوقيع الكشف الطبي اللازم وقياس الضغط، تشجيعًا للمواطنين على المشاركة فى فعاليات الحملة للاطمئنان على صحتهم. 

يأتى فى إطار المتابعات المستمرة التى يقوم بها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، لتفقد أعمال حملة فيروس c ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس c بحلول 2020 وكذلك الكشف على الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة.
شاهد.. محافظ الفيوم يجري فحص فيروس سي
شاهد.. محافظ الفيوم يجري فحص فيروس سي

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