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شاهد.. أغرب منطقة داخل أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:07 ص
صدى البلد
البهى عمرو
عرض برنامج « مصر فى أسبوع» المذاع على قناة تن، تقديم الإعلامى أسامة سرايا تقرير فيديو، من داخل أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، لاستعراض أخر التطورات بها، وإبراز جهود القائمين على هذا المشروع الضخم.

وخلال التقرير، قام أحد المهندسين بمشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، بالذهاب لأغرب منطقة داخل أنفاق القناة وظهر أنها ممتلئة بالثلوج، وكشف أن درجة الحرارة فى هذه المنطقة تصل إلى 30 درجة تحت الصفر.

وأشار إلى أن نفق القناة تحت الرض بـ 50 مترا، وقام بعرض بعض التقنيات الفنية بغرف تجميع المياه، ورفعها على كل 50 مترا بالنفق.

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