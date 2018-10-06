نيوكاسل يحرج مانشستر يونايتد بهدفين فى الشوط الأول على أولد ترافورد.. فيديو

انهى نيوكاسل يونايتد الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر يونايتد متقدما بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد فى الجولة الـ8 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



افتتح نيوكاسل التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق روبرت كينيدي نونيس من تسديدة داخل منطقة الجزاء عقب مراوغة رائعة لمدافعي مانشستر .



وأضاف يوشينوري موتو الهدف الثاني فى الدقيقة 10 من تسديدة قوية أخري داخل منطقة الجزاء .



ويحتل مانشستر يونايتد فى المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط ، بينما جاء نيوكاسل فى المركز التاسع عشر برصيد نقطتين .