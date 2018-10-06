ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نيوكاسل يحرج مانشستر يونايتد بهدفين فى الشوط الأول على أولد ترافورد.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:26 م
نيوكاسل
نيوكاسل
حسن العمدة
انهى نيوكاسل يونايتد الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر يونايتد متقدما بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد فى الجولة الـ8 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نيوكاسل التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق روبرت كينيدي نونيس من تسديدة داخل منطقة الجزاء عقب مراوغة رائعة لمدافعي مانشستر .

وأضاف يوشينوري موتو الهدف الثاني فى الدقيقة 10 من تسديدة قوية أخري داخل منطقة الجزاء .

ويحتل مانشستر يونايتد فى المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط ، بينما جاء نيوكاسل فى المركز التاسع عشر برصيد نقطتين .

ترشيحاتنا

وليد صلاح الدين: مستعدون للزمالك وقادرون على الإطاحة بهم

قتلت ابنتها واصطنعت بلاغا كاذبا.. وأمن القاهرة تكشف لغز القضية

قرينة الرئيس السيسي في وداع ميلانيا ترامب بمطار القاهرة...صور

موكب قرينتا الرئيسين السيسي وترامب يغادر مطار القاهرة

ننشر أول صور لكأس السوبر المصري السعودي

يوفنتوس يتقدم على أودينيزي بصاروخية رونالدو ورأسية روديجو.. فيديو

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور

تركيا تتحرك رسميا لحل لغز اختفاء جمال خاشقجي

أحمد حسن ينشر صورة مع محمد هنيدى: أنا وعميد الكوميديا .. صور

منع خالد علي من السفر للخارج في قضية التمويلات الأجنبية

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

فيديو

كلنا واحد .. قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان فى المحافظات.. فيديو
محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور
ضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة.. فيديو
يسري الشماع: قرار الإطاحة بالإخوان يعادل في خطورته قرار العبور
4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟