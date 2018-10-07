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مرأة

كنافة المانجو غير البسبوسة.. تعرفي على الفرق بين أنواع شربات الحلويات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:41 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تسعى ربات البيوت دائما لضبط وجبات الحلويات التي تقدمها لأسرتها، ولذلك يجب عليهن ضبط سيرب "شربات" الحلويات جيدًا، والذي لا بد أن يختلف باختلاف نوع الحلوى المقدمة.

قدم شيفات CBC سفرة الفرق بين أشهر 3 أنواع لسيرب الحلويات:
سيرب الكنافة والقطايف:

المكونات:
2 كوب سكر
كوب وربع ماء
عصير نصف ليمونة
2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز
ربع معلقة صغيرة فانيليا
عود قرفة خشب

الطريقة:
1. ضعي على النار السكر والمياه والليمون وعود القرفة، قلبيها واتركيها لتغلي على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.
2. إضافة العسل والفانيليا واتركيها لتغلي لمدة دقيقة إضافية، ثم أزيلي عود القرفة وأضيفي الشربات وهو بارد إلى الكنافة والقطايف، بحيث يكون قوامه كقوام عسل النحل.
3. عند تحضير شربات الكنافة بالمانجو، يمكنِك إضافة قطع المانجو إلى الشربات خلال الغليان.
سيرب بلح الشام والزلابيا وغيرهم من المعجنات:

المكونات:
2 كوب سكر
كوب ماء
عصير نصف ليمونة
2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز
رشة فانيليا
عود قرفة

الطريقة:
1.ضعي الماء والسكر والليمون والقرفة واخلطيها جيدًا واتركيها لتغلي 10 دقائق على نار متوسطة ثم أضيفي الفانيليا والسكر واتركيها دقيقة أخرى على النار.
2. أزيلي عود القرفة أضيفي الشربات ذو القوام السميك الدافئ إلى الزلابية وبلح الشام وصوابع زينب.

سيرب البسبوسة:
المكونات:
كوب سكر
كوب ماء
عصير نصف ليمونة
2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز
ربع معلقة صغيرة فانيليا

الطريقة:
1.ضعي الماء وعصير الليمون والسكر على النار وقلبيها جيدًا واتركيها لتغلي وتذوب لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي الفانيليا والعسل واتركي المزيج يغلي دقيقة أخرى إضافية.
2. يضاف الشربات وقوامه سائل وهو ساخن جدًا إلى البسبوسة وهي باردة.

ملحوظة:
·يمكنِك إضافة النكهات على أي نوع من أنواع السيرب مثل ماء الزهر، ولكن بعد الانتهاء من إعداد الشربات ورفعه من على النار.​

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