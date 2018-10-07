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أخبار العالم

الخارجية الروسية تعرب عن أسفها لعدم تنفيذ مبادرة اجتماع عباس ونتنياهو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعرب ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي عن أسف بلاده لعدم تنفيذ المبادرة الخاصة بعقد اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.. متهما الجانب الإسرائيلي بتعمد الابتعاد عن الاتصال مع موسكو.

وقال بوجدانوف -في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية على هامش المنتدى الدولي (حوار الحضارات) المنعقد في اليونان - "إن المبادرة حول إجراء مفاوضات مباشرة قد طرحتها أصلا القيادة الإسرائيلية، موضحا أن الإسرائيليين هم من قالوا إنه لا توجد حاجة إلى الذهاب إلى أي مكان ولا إلى الأمم المتحدة، ولا إلى أي منظمة دولية ولا لعقد أي مؤتمرات".

وأضاف "كما قال الجانب الإسرائيلي إنه ليست هناك حاجة إلى أي رباعية، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى حوار ثنائي مباشر مع الفلسطينيين في المفاوضات.. وهذا خيار مثالي ونحن سنتفق حتى لا يتدخل أحد".. ولفت بوجدانوف إلى أن موسكو وافقت على "المحاولة" وأعلنت على أعلى مستوى استعدادها لتوفير منصة للاجتماع في أي وقت مناسب للطرفين.

وأكد أنه بدون شروط مسبقة استطاعت روسيا إقناع الرئيس الفلسطيني بالموافقة على هذا الشكل من العمل، إلا أنه للأسف هذا الاقتراح المبني على رغبات الجانب الإسرائيلي لم يتم تحقيقه حتى الآن، لأن الجانب الإسرائيلي نفسه يبتعد عن مثل هذا الاتصال خلال الفترة الماضية.

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