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تعليم

المجلس الأعلى للجامعات يحدد 8 صفات للطالب الجامعي المثالي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
حدد المجلس الأعلى للجامعات، 8 صفات للطالب الجامعي المثالي، وذلك ضمن الميثاق الأخلاقى للطالب، مشيرا إلى أن طالب الجامعة يواجه اليوم تحديات تؤثر فى فكره ومشاعره وسلوكه، وقد توجهه للتحلل من الضوابط التي يرتضيها المجتمع وترتضيها الجامعة؛ ومن ثم يرتكب سلوكيات تتسبب فى سوء علاقته بالمجتمع، أو تسهم فى تدني ثقته بنفسه، أو تؤدي الى ضعف دراسته، أو تسبب توترا فى علاقاته بأساتذته وزملائه ؛ فيكون عضوا ا مزعجا فى جامعته ومجتمعه.

وأضاف المجلس، في مقدمة المثياق، أنه فى حالة تحصينه باالأخلاقيات والتي يجب التحلي بها وتوعيته بالواجبات التي يجب أن يلتزم بها والحقوق التى يتمتع بها فى كافة تفاعلاته فى الحياة الجامعية، والقوانين التي تنطبق عليه، فإنه يستطيع أن يواجه هذه التحديات باقتدار.

وتابع المجلس الأعلى للجامعات، أن الاتجاهات المعاصرة فى التعليم الجامعي تقضي بأن يكون الطالب عضوا مهما فى أسرة الجامعة، وأن يكون شريكا فعالا فى صناعة سمعتها وهيبتها فى المجتمع؛ لذا فإنها تنادي بأهمية وجود سمات للطالب المثالى فى الجامعة، وضرورة تحلى طالبها بها، ومحاسبتهم.

1- الالتزام والانضباط داخل الحرم الجامعى وخارجه.
2- التفوق العلمى الأكاديمى وفق المعدل التراكمى.
3- الاتزان الانفعالى والثقة بالنفس.
4- السلوك الإيجابى والمهارات الشخصية.
5- مدى القدرة على إنجاز المهام والواجبات والأنشطة المكلف بها.
6- متابعة المحاضرات والحرص على التفوق الدراسى.
7- حسن المظهر وحسن الخلق.
8- قيامه بدورا بارزا فى خدمة المجتمع الجامعى والمجتمع المحيط به.
المجلس الأعلى للجامعات يحدد 8 صفات للطالب الجامعي المثالي

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