تناولى ملعقة يوميا من بذور الشيا واحمى نفسك من هذه الأمراض

على الرغم من فوائد بذور الشيا الصحية والجمالية إلا أنه فى المقابل تغفل الكثير من النساء تناولها وإضافتها لنظامها الغذائى لما لها من أهمية صحية كبيرة والوقاية من الكثير من الأمراض الخطير، وفقا لما جاء في موقع "هيلث "وإليك أهم فوائد تناول ملعقة من بذور الشيا أو إضافتها لأطباق طعامك..



جمال البشرة .. تحمي من خطورة للتجاعيد والتخلص من مشكلة الفطريات التى تتعرض لها الكثير من السيدات



رفع مناعتك .. يساعد تناول ملعقة يوميا من بذور الشيا فى محاربة ضعف المناعة فتعتبر بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة والألياف والمغنيسيوم والزنك والحديد والكالسيوم.



محاربة زيادة نسبة الكولسترول في الدم .. فهى مصدر ممتاز للأحماض أوميجا 3 الدهنية الذى تساعد فى حمايتك أيضا من أمراض القلب وتصلب الشرايين.



إنقاص الوزن الزائد .. فهى تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لمدة اطول، لأن بذورها تمتص كمية من الماء في المعدة وتتضاعف 27 مرة حجمها الأصلي، لذا تساعد على الإحساس بالشبع لمدة أطول.



ضغط الدم : غناها بأوميجا 3 يجعلها مثالية لمحاربة الالتهابات مثل التهاب المفاضل وامراض القلب، فهي في الحقيقة تحتوي على مقدار اكبر من الاوميجا 3 الموجود في سمك السالمون.