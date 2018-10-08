صحف الاثنين : 3 مقترحات جديدة لتقليص أيام عمل الموظفين بالدولة

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الإثنين، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.



جريدة الأهرام:

25.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد.

ميلاينا تشكر الرئيس وقرينته على كرم الضيافة

إزالة التعديات على 10 آلاف فدان فى 4 أيام



جريدة الأخبار:

وزير التعليم يتوعد المدارس الخاصة المخالفة للنظام الجديد

1.1 مليون أجروا اختبار فيروس سي خلال 6 أيام

مدبولى يشيد بالتعامل مع حريق الوادى الجديد ومليونا جنيه تعويضات للمتضررين



جريدة الدستور:

منع صرف مياه المساجد بالنيل

3 مقترحات جديدة لتقليص أيام عمل الموظفين

الأمن يضبط 3 عناصر إخوانية فى اجتماع بالفيوم

الثقافة:مضاعفة ميزانية أندية الأدب



جريدة الوفد:

الحكومة تفتتح أسواقًا جديدة لأذون الخزانة

عميد إعلام الأزهر : الشائعات تهدم المجتمع..ونحتاج إلى ميثاق شرف قوى للعمل الإعلامى

