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صحف الاثنين : 3 مقترحات جديدة لتقليص أيام عمل الموظفين بالدولة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الإثنين، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.

جريدة الأهرام:
25.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد.
ميلاينا تشكر الرئيس وقرينته على كرم الضيافة
إزالة التعديات على 10 آلاف فدان فى 4 أيام

جريدة الأخبار:
وزير التعليم يتوعد المدارس الخاصة المخالفة للنظام الجديد
1.1 مليون أجروا اختبار فيروس سي خلال 6 أيام
مدبولى يشيد بالتعامل مع حريق الوادى الجديد ومليونا جنيه تعويضات للمتضررين

جريدة الدستور:
منع صرف مياه المساجد بالنيل
3 مقترحات جديدة لتقليص أيام عمل الموظفين
الأمن يضبط 3 عناصر إخوانية فى اجتماع بالفيوم
الثقافة:مضاعفة ميزانية أندية الأدب

جريدة الوفد:
الحكومة تفتتح أسواقًا جديدة لأذون الخزانة
عميد إعلام الأزهر : الشائعات تهدم المجتمع..ونحتاج إلى ميثاق شرف قوى للعمل الإعلامى

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