جربى تعملى قرع العسل بالبشاميل مع الشيف هالة فهمى..فيديو

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها"سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،اليوم الإثنين،طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل.
وقالت إن المقادير تتضمن:
كيلو قرع عسل مكعبات
كوب سكر
مكسرات وجوز الهند وزبيب
قرفة
زبدة
كوب سكر للوجه
أما مقادير بشاميل الخلاط الحلو..
لتر لبن
كوب دقيق
نصف كوب سكر
زبدة
فانيليا سائلة
2 ملعقة كبيرة قشطة
ولمعرفة طريقة العمل بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو...
وقالت إن المقادير تتضمن:
كيلو قرع عسل مكعبات
كوب سكر
مكسرات وجوز الهند وزبيب
قرفة
زبدة
كوب سكر للوجه
أما مقادير بشاميل الخلاط الحلو..
لتر لبن
كوب دقيق
نصف كوب سكر
زبدة
فانيليا سائلة
2 ملعقة كبيرة قشطة
ولمعرفة طريقة العمل بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو...