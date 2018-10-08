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جربى تعملى قرع العسل بالبشاميل مع الشيف هالة فهمى..فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها"سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،اليوم الإثنين،طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل.

وقالت إن المقادير تتضمن:

كيلو قرع عسل مكعبات
كوب سكر
مكسرات وجوز الهند وزبيب
قرفة
زبدة
كوب سكر للوجه

أما مقادير بشاميل الخلاط الحلو..

لتر لبن
كوب دقيق
نصف كوب سكر
زبدة
فانيليا سائلة
2 ملعقة كبيرة قشطة

ولمعرفة طريقة العمل بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو...

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