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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم مصري أهم ملفات الوزارة في الوقت الحالي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
سعيد العربي
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن مبادرة اتكلم مصري من أهم ملفات وزارة الهجرة في الفترة الحالية، مؤكدة أن الفكرة جاءت لها منذ أسبوعين عندما كانت في زيارة لمجلس الأمومة والطفولة.

وأضافت مكرم خلال مؤتمر لإطلاق المبادرة أنها لمست المشكلة عندما يأتي أطفال المصريين بالخارج للدراسة فيجدون صعوبة في التحدث باللغة العربية مشيرة إلى أنها عندما كانت تلتقي بالجاليات المصرية بالخارج كانوا يشكون من عدم حديث أطفالهم باللغة العربية.

وأكدت الوزيرة أن أبناء المصريين بالخارج من الجيل الثالث والثاني لم يفقدوا فقط اللغة بل يفقدون العادات والتقاليد المصرية موضحا انه تم اطلاق دروس باللغة العربية على صفحة الوزارة لتعليمهم وذلك ضمن الإنجازات المصرية في الفترة الأخيرة.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجموعة شركات نهضة مصر للنشر أطلقت مبادرة اتكلم مصري للأطفال المقيمين بالخارج. 
وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم مصري أهم ملفات الوزارة في الوقت الحالي
وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم مصري أهم ملفات الوزارة في الوقت الحالي
وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم مصري أهم ملفات الوزارة في الوقت الحالي
وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم مصري أهم ملفات الوزارة في الوقت الحالي
وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم مصري أهم ملفات الوزارة في الوقت الحالي

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