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أصل الحكاية

غادرت المياه من أجل شرب البيرة.. تعرف على السمكة المدمنة وطبيعة حياتها .. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:13 م
صدى البلد
كريم عاطف
ليس البشر فقط من يخوضون في تجربة الممنوع، أو يدمنون الكحوليات، بعض الحيوانات تفعل ذلك وفقا لتجارب مختلفة شاهدناها كثيرا، لكن أن يخرج السمك من الماء ويعرض حياته للخطورة من أجل شرب البيرة، هذا هو الأمر الذي لا يكاد يصدقه سوى من رأى ذلك بأم عينه.

بعض الشباب خرجوا في نزهة بأحد الأنهار على متن مركبهم الخاص في رحلة صيد معتادة، الشباب لم يبذلوا مجهودا يذكر في الإعداد للصيد، حيث فاجأتهم سمكة السلور (Siluridae) بالقفز إلى حافة المركب والوقوف عليها بكل ثقة وكأنها تتحداهم، السمكة لم تبد انزعاجها من الشباب، فبادر أحدهم بتقريب زجاجة البيرة إلى فمها حتى تفاجأ بتجاوب السمكة التي بدأت تشرب وكأنها كانت تنتظر تلك اللحظة وتنشد المزيد من البيرة.

السمكة - في مشهد يكاد لا يصدق - انتهت من شرب البيرة لتعود إلى المياة مرة أخرى وكأنها تودع الشباب بمزيد من الشكر.


بالتقصي عن طبيعة السمكة المثيرة للجدل تبين أنها من سمك السلور (Siluridae) هو عبارة عن نوع من الأسماك ينتمي إلى فصيلة سمك القرموط (catfish) (رتبة السلوريات) (Siluriformes). وهناك ما يقرب من 100 نوع حي من أنواع سمك السلور.

وعلى الرغم من وجود أسماك السلور في كثير من أنحاء أوروبا وآسيا، إلا أنها توجد بكثرة في منطقة جنوب شرق آسيا حيث يقل تنوعها بعد تخطي هذه المنطقة وصولًا إلى منطقة شرق آسيا معتدلة المناخ وشبه القارة الهندية وجنوب غرب آسيا وأوروبا.

ومن الأمور الواضحة أن أسماك السلور ليست موجودة في معظم أنحاء وسط آسيا، ويمكن تقسيم هذه الفصيلة إلى فئتين، هما الفرع الحيوي المنتمي إلى منطقة آسيا وأوروبا معتدلة المناخ والفرع الحيوي الأكثر تنوعًا المنتمي إلى منطقة شرق وجنوب شرق آسيا شبه الاستوائية.

ولا تمتلك أسماك القرموط هذه عمودًا فقريًا وراء زعنفتها الظهرية كما لا يوجد لديها زعنفة دهنية و تكون الزعانف الحوضية إما صغيرة الحجم أو غير موجودة، وتكون قاعدة الزعنفة الشرجية طويلة جدًا عادة، وتتمثل أكبر الأنواع المنتمية لهذه الفصيلة في أسماك سلوراس جلانسيس (Silurus glanis) وأسماك القرموط الويلسية (Wels Catfish).‏

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