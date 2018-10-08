بالخرائط.. هنا تم اعتقال الإرهابي هشام عشماوي

كشف معاون آمر سرية المشاة الأولي الابرق، الرائد صلاح بوطبنجات لعبيدي، أحد ضباط اقتحام درنة، لـ"صدى البلد" تفاصيل القبض على الإرهابي هشام عشماوي، في مدينة درنة الليبية.



وقال لعبيدي إن الجيش الليبي اعتقل عشماوي وآخرين صباح اليوم في حي المغار وسط درنة، آخر شوارع المدينة القديمة.



وتابع أنهم كان لديهم معلومات منذ فترة بوجود عشماوي في درنة فقاموا بإعداد أكمنة وسد المنافذ الممكنة للهروب إلى أن تمكنوا من اعتقاله بصحبة آخرين، مشيرا إلى أن الكثيرين من الليبيين فرحوا لاعتقال عشماوي وقال: كان هناك شعور فرح ممزوج بدموع الأيتام والأرامل، مؤكدا أن عملية القبض على عشماوي في درنة كانت سريعة وخاطفة.



من ناحيته قال الناشط الليبي في درنة، فيصل بو غداري الغيثي، إن مجموعة تابعة للجيش الليبي قامت فجر اليوم بعملية نوعية تكللت بنجاح وتم القبض على الإرهابي هشام عشماوي رفقة زوجة الإرهابي رفعت سرور ورفقة طفلين وإرهابي مصري يدعي بهاء علي، مشيرا إلى أن الشعب الليبي استقبل خبر اعتقال عشماوي بفرح كبير جدا خصوصا انه مطلوب لدى العدالة الليبية والعدالة المصرية في عدة عمليات إجرامية وإرهابية.



