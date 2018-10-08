ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بالخرائط.. هنا تم اعتقال الإرهابي هشام عشماوي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:52 م
صدى البلد
حسام رضوان
كشف معاون آمر سرية المشاة الأولي الابرق، الرائد صلاح بوطبنجات لعبيدي، أحد ضباط اقتحام درنة، لـ"صدى البلد" تفاصيل القبض على الإرهابي هشام عشماوي، في مدينة درنة الليبية.

وقال لعبيدي إن الجيش الليبي اعتقل عشماوي وآخرين صباح اليوم في حي المغار وسط درنة، آخر شوارع المدينة القديمة.

وتابع أنهم كان لديهم معلومات منذ فترة بوجود عشماوي في درنة فقاموا بإعداد أكمنة وسد المنافذ الممكنة للهروب إلى أن تمكنوا من اعتقاله بصحبة آخرين، مشيرا إلى أن الكثيرين من الليبيين فرحوا لاعتقال عشماوي وقال: كان هناك شعور فرح ممزوج بدموع الأيتام والأرامل، مؤكدا أن عملية القبض على عشماوي في درنة كانت سريعة وخاطفة.

من ناحيته قال الناشط الليبي في درنة، فيصل بو غداري الغيثي، إن مجموعة تابعة للجيش الليبي قامت فجر اليوم بعملية نوعية تكللت بنجاح وتم القبض على الإرهابي هشام عشماوي رفقة زوجة الإرهابي رفعت سرور ورفقة طفلين وإرهابي مصري يدعي بهاء علي، مشيرا إلى أن الشعب الليبي استقبل خبر اعتقال عشماوي بفرح كبير جدا خصوصا انه مطلوب لدى العدالة الليبية والعدالة المصرية في عدة عمليات إجرامية وإرهابية.

ترشيحاتنا

خبير أمني: القبض على عشماوي تم بتنسيق بين الأجهزة المصرية والليبية.. فيديو

بث مباشر.. الحفل الختامي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

تنظيم الإعلام يمهل قناة ltc أسبوعين لتقنين أوضاعها

خبير أمني: استجواب هشام عشماوي سيفضح دعم الإخوان للإرهاب.. فيديو

أحمد موسى لـ تركيا: أين جثة خاشقجي يا كذابين ..فيديو

شاركت في مسلسل مصري وحيد.. دينا هارون تصدم الوسط الفني السوري وترحل في صمت .. صور

حفيد هتلر يكشف سر انضمام والده للجيش الأمريكي في الحرب العالمية

الجيش الليبي يكشف موعد تسليم هشام عشماوي إلى مصر

فيليب موريس ترفع أسعار السجائر 3 جنيهات

أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم بحبسها عامين ونصف وتغريمها 30 ألف جنيه

سقوط الرجل الثاني بالقاعدة رفيق الدرب الأسود لـ هشام عشماوي

انفجار ضخم بأكبر مصفاة للنفط في كندا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

خبير أمني: 7000 إرهابي في سيناء دربهم هشام عشماوي بعد 30 يونيو ..فيديو
خبير أمني: سقوط عشماوي ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية ..فيديو
أحمد موسى لـ تركيا: أين جثة خاشقجي يا كذابين ..فيديو
أحمد موسى: 25 مليار جنيه فاتورة الدروس الخصوصية وعلينا دعم تطوير التعليم
خبير أمني: استجواب هشام عشماوي سيفضح دعم الإخوان للإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟