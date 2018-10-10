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اقتصاد

انطلاق فعاليات النسخة الرابعة للمعرض الدولي للأخشاب نوفمبر المقبل

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
ينطلق فى نوفمبر المقبل فعاليات الدورة الرابعة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، ومركز تحديث الصناعة، والمجلس التصديري للأثاث، بمشاركة 175 شركة من 24 دولة ، وبحضور عدد كبير من العارضين والمشترين داخليًا وخارجيًا.

ويستهدف المعرض خلال دورته الرابعة تعزيز التعاون المشترك ودعم الفرص الاستثمارية للقطاع خلال الفترة القليلة المقبلة، فيما سيتم خلال فعاليات المعرض الإعلان عن "برنامج المشتري الدولي"، والتي تتيح الفرصة للمهتمين بالقطاع من مختلف الدول لتعزيز نمو صناعة الأخشاب في المنطقة من خلال إبرام الصفقات التجارية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز المكانة الدولية للصناعة بالمنطقة وجعلها قادرة علي المنافسة عالميًا.

ويأتي المعرض في ظل زيادة الطلب علي العقارات والتي رفعت بدورها الطلب علي منتجات الأثاث الاخشاب خلال الفترة الأخيرة، فيما تستورد عددًا من البلدان الأفريقية مايقارب من 1.3 مليار دولار من منتجات الأثاث من مصر، بالإضافة إلي 470.5 مليون دولار من المغرب و428.7 مليون دولار من الجزائر، و359.8 مليون دولار من جنوب أفريقيا، و170.4 مليون دولار من تونس، ومايقارب من 107.7 مليون دولار من إثيوبيا، و58.4 مليون دولار من بوتسوانا، و57.4 مليون دولار من نيجيريا، و52.8 مليون دولار من كينيا.

من ناحية أخرى أكدت دول الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ولبنان والأردن والسودان أبرز الدول التي أعلنت مشاركتها بالنسخة الرابعة للمعرض، فيما تعد النسخة الرابعة من المعرض الدولي للأخشاب تأكيد علي نجاح النسخة الثالثة للمعرض والتي شهدت مشاركة مايقارب من 20 دولة، و8295 زائرًا. 

وقد كانت أبرز الدول المشاركة بالنسخة الثالثة للمعرض المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، والأردن، ولبنان، وبلاد المغرب العربي.

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