رسميا ..سامسونج العالمية تورد 708 آلاف تابلت للحكومة المصرية

في واحدة من كبرى صفقات أجهزة سامسونج اللوحية "التابلت" من حيث حجم المبيعات على مستوى العالم، بدأت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر في تسليم الشحنات الخاصة بأجهزة التابلت الجديدة للحكومة المصرية طبقًا لاتفاقية التوريد التي وقعتها مع وزارة التربية والتعليم.



وبمقتضى هذه الاتفاقية، ستقوم سامسونج بتوريد 708,000 جهاز تابلت ذكي ليتم توزيعها على طلاب السنة الأولى من المرحلة الثانوية في جميع أنحاء مصر خلال العام الدراسي 2018/2019.



ويغطي عدد الأجهزة التي سيتم توريدها إجمالي عدد الطلبة والطالبات الملتحقين بالمدارس الحكومية، وكذلك المعلمين الذين سوف يشرفون على استخدام الطلبة للتابلت.



تم اختيار سامسونج كمورد بموجب تلك الاتفاقية بعد إعلان الحكومة عن مناقصة عامة بين الشركات التكنولوجية العاملة في هذا المجال. وبعد تأهل عدد من الشركات لشروط تلك المناقصة، قامت القوات المسلحة بإجراء تقييم ومراجعة شاملة للعروض المقدمة، لضمان أعلى مستويات الجودة وتحديد مدى توافق المواصفات الفنية للأجهزة مع متطلبات الوزارة.



وقال جاهيوان لي، رئيس سامسونج إلكترونيكس مصر "نشعر بفخر وسعادة كبيرين لاختيار وزارة التربية والتعليم المصرية لنا كشريك موثوق فيه، وهو ما يمثل شهادة عملية على الجودة الفائقة لمنتجاتنا المبتكرة، والتي يعتمد عليها المستخدمين في كل مكان. إن جهاز التابلت الذي وقع عليه الاختيار مجهز بمواصفات فنية متطورة، ويُمثل اختيارا مثاليا للعملية التعليمية. وعلى الرغم من أنّ تعاوننا مع الحكومة المصرية في هذه الصفقة لا يُعد الأول من نوعه، ولكنه بكل تأكيد الأكبر والأهم حتى يومنا هذا، وهو ما يشجعنا على مواصلة سعينا لتوفير المنتجات والحلول المتطورة لكل المصريين."



تجدر الإشارة أنّ أجهزة التابلت الجديدة تأتي معها شهادة ضمان لمدة ثلاث سنوات، بدعم من شبكة سامسونج لخدمة العملاء، والمتوفرة في جميع أنحاء مصر. وسيحصل كل طالب على جهاز تابلت وشاحن وجراب للجهاز. بالإضافة لذلك، فإنّ الأجهزة الجديدة مدعومة ببرنامج KNOX MDM لتأمين بيانات التابلت وإدارة محتواه، بما يمنح وزارة التربية والتعليم التحكم الكامل في الأجهزة التي سيتم تسليمها جميعًا في أقرب فرصة.



يضيف حسام الكاشف، رئيس قطاع أعمال الشركات في سامسونج إلكترونيكس مصر "إننا في سامسونج نعتمد على أحدث تطبيقاتنا التكنولوجية في ابتكار المنتجات التي من شأنها تقديم تجربة استثنائية لكل المستخدمين. إنّ منتجات سامسونج تلبي احتياجات السوق من الحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يدعم المستخدمين لإنجاز وتحقيق المزيد. إنّ تعاوننا الأخير مع الحكومة المصرية هو بلا شك خطوة محورية هامة في مسيرتنا بالسوق المصرية، وهي الرحلة التي تدعمها جهودنا المتواصلة من أجل تقديم الأفضل لعملائنا في السوق المصري."



إنّ جهود سامسونج في تطوير قطاع التعليم والمساهمة في إدخال التكنولوجيا المتطورة على العملية التعليمية مستمرة منذ سنوات طويلة، وذلك في إطار مبادرة أوسع أطلقتها سامسونج تحت اسم "الأمل للأطفال". لقد صاغت سامسونج الجزء التعليمي من تلك المبادرة الهامة تحت شعار "برنامج سامسونج للمدارس الذكية" والذي يهدف لتمكين طلبة المدارس من خلال منحهم أدوات ووسائل تعليمية متطورة. وفي إطار هذا البرنامج قامت سامسونج إلكترونيكس مصر بتجهيز وتجديد أكثر من 80 معمل كمبيوتر متطور بأحدث حلول سامسونج التعليمية. لقد تمكن هذا البرنامج الطموح من التأثير على حياة عدد كبير من الطلبة المصريين في القاهرة والصعيد. يتضمن البرنامج أيضًا تأسيس مركز متخصص لتدريب المعلمين المعنيين بتكنولوجيا المعلومات على استخدام أحدث الحلول التكنولوجية التي وفرتها سامسونج في هذه المدارس.



وأضاف : لقد نالت المبادرات السابقة تقديرًا كبيرًا واستُقبلت بالترحاب، ليس فقط من المواطنين المصريين ولكن أيضًا من معالي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي سبق لسيادته زيارة مصنع سامسونج في بني سويف، وكذلك جناح سامسونج في معرض Cairo ICT الذي يُعد من أكبر معارض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والمنطقة. ولهذا السبب، تسعى سامسونج بجدية لتوسيع اتفاقها مع وزارة التربية والتعليم المصرية، من خلال التوسع في تطبيق برنامجها الطموح للمدارس الذكية والوصول به لآفاق جديدة، عن طريق تجهيز المدارس الحكومية بسبورة سامسونج الذكية. وسيتم الاعلان عن المزيد من التفاصيل في إطار هذه المبادرة بمجرد توافرها.